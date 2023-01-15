«Тепер дім скрізь». Історія української родини, яку розділила війна ►

7,9 мільйона українців, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, стали біженцями через повномасштабне вторгнення Росії. У більшості з цих людей в Україні залишилися рідні, адже майже половина сімей — розділена війною. Загалом, за даними ООН 14 мільйонів українців змушені було покинути власний дім через війну. Це найбільша міграційна криза в Європі з часів завершення Другої Світової війни.



Ірина пережила кілька тижнів окупації під Ірпенем на початку вторгнення, її батько всі місяці війни залишався в обстрілюваному росіянами Миколаєві. Її мати — переселенка у Львові.



Зараз Ірина живе в Берліні, де навіть поставила театральну виставу за власним щоденником. «Зараз я все називаю домом. Де я перебуваю — там у мене скрізь дім. Я дуже скучила за рідним містом, за рідним домом, за татом, за бабусею, за собакою. Просто можливість у будь який момент приїхати додомуу… я зрозуміла, наскільки це цінно», — ділиться Ірина. Як війна розриває українські сім’ї й як люди дають собі з цим раду, дивіться у нашому документальному фільмі.