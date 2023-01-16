Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия

Машины ОБСЕ на КПВВ «Изварино». Фото: соцсети

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что ни ее представителей, ни ее автомобилей сейчас нет на Донбассе. Об этом идет речь в заявлении организации.

«У ОБСЕ нет присутствия на Донбассе. Если вы увидите на Донбассе любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ», — говорится в сообщении.



15 января на пункте пропуска возле оккупированного Изварино в Луганской области были замечены автовозы, на которые были загружены машины с надписью ОБСЕ. Колонна двигалась из России в сторону Луганска.



Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко предположил, что РФ готовит провокации с использованием этих автомобилей.



Однако, машины могли просто украсть, чтобы передать российским военным на Донбассе.



Так, российский военкор-пропагандист Александр Коц рассказал, что в Ростове-на-Дону 12 января прохожие стали свидетелями того, как при помощи крана рабочие перемещали внедорожники миссии ОБСЕ с парковки возле железнодорожного вокзала. По его словам, порядка 50 внедорожников пригнали в Ростов еще 1 марта 2022 года сами сотрудники миссии ОБСЕ. Они оставили их на парковке на проспекте Сиверса и покинули город.



Коц считает, что оставленные джипы решили передать военным на фронт.



Российский пропагандист Андрей Афанасьев предположил, что внедорожники привезли на Донбасс на эвакуаторах, потому что сотрудники ОБСЕ забрали ключи от автомобилей.



«Но когда это останавливало нашего человека? Думаю, скоро мы увидим их на донецких улицах с новыми номерами», — подчеркнул он. Также Афанасьев допустил, что машины «забрали за долги ОБСЕ».

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