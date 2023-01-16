Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия

Обновлено
16 января 2023, 13:34

Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия

Машины ОБСЕ на КПВВ «Изварино». Фото: соцсети Машины ОБСЕ на КПВВ «Изварино». Фото: соцсети

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что ни ее представителей, ни ее автомобилей сейчас нет на Донбассе. Об этом идет речь в заявлении организации.

«У ОБСЕ нет присутствия на Донбассе. Если вы увидите на Донбассе любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ», — говорится в сообщении.

15 января на пункте пропуска возле оккупированного Изварино в Луганской области были замечены автовозы, на которые были загружены машины с надписью ОБСЕ. Колонна двигалась из России в сторону Луганска.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко предположил, что РФ готовит провокации с использованием этих автомобилей.

Однако, машины могли просто украсть, чтобы передать российским военным на Донбассе.

Так, российский военкор-пропагандист Александр Коц рассказал, что в Ростове-на-Дону 12 января прохожие стали свидетелями того, как при помощи крана рабочие перемещали внедорожники миссии ОБСЕ с парковки возле железнодорожного вокзала. По его словам, порядка 50 внедорожников пригнали в Ростов еще 1 марта 2022 года сами сотрудники миссии ОБСЕ. Они оставили их на парковке на проспекте Сиверса и покинули город.

Коц считает, что оставленные джипы решили передать военным на фронт.

Российский пропагандист Андрей Афанасьев предположил, что внедорожники привезли на Донбасс на эвакуаторах, потому что сотрудники ОБСЕ забрали ключи от автомобилей.

«Но когда это останавливало нашего человека? Думаю, скоро мы увидим их на донецких улицах с новыми номерами», — подчеркнул он. Также Афанасьев допустил, что машины «забрали за долги ОБСЕ».

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Еще по теме

Организации
ОБСЕ
Места
Луганская область Донецкая область
Прочее
Война ДНР ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:34
Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия
09:17
В Донецке обстреляли Калининский район: Разрушен ТЦ, есть пострадавшие
22:49
Главные события в оккупации 15 января
19:28
«Прилеты» в магазин и здание администрации: Оккупанты сообщают о четверых погибших в Пологах
14:25
«ДНР» заявила о ранении женщин в Ясиноватой и в Донецке
10:08
«ЛНР»: В Лисичанске из-за артобстрела — двое раненых
23:42
Главные события в оккупации 13 января
23:40
Бои за Соледар: Куда российские силы могут пойти дальше ►
20:58
В Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационной администрации Бердянского района
20:31
В «ЛНР» заявили о ранении двух человек в Лисичанске в ходе обстрела
18:19
«ЛНР» обвинила сотрудника ОБСЕ, гражданина Великобритании, в «шпионаже»
18:18
В России назвали число украинских военных, которых «официально» преследуют
17:35
«ДНР» заявила об обстреле горловской исправительной колонии
14:54
Возле Мариуполя замерзло море
12:44
В Минобороны РФ заявили, что вчера вечером они захватили Соледар
все новости
15:07
ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов армии РФ в Соледаре — боец ВСУ
14:53
Российские армия 134 раза обстреляла Соледар за сутки — ВСУ
14:44
Число погибших в результате ракетной атаки в Днепре выросло до 40 человек
13:58
Украина передала россиянам список тяжелораненых пленных из 800 человек
13:34
Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия
13:14
На этой неделе Украина получит €3 млрд от Европейского союза
12:38
Ахметов после продажи Мудрика в «Челси» заявил о выделении миллиарда гривен на помощь защитникам Мариуполя
12:07
За сутки из-за ударов РФ погибли 18 мирных жителей Украины и 34 ранены
11:49
Дефицит в украинской энергосистеме существенно вырос — «Укрэнерго»
11:21
Российские войска за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области
10:36
Ночью войска РФ продолжали стрелять в центре и на севере Донбасса
10:23
Армия РФ нанесла удар по детской больнице в Херсоне
09:50
ВСУ приближаются к Кременной и сохраняют позиции в Соледаре — Британская разведка
09:36
Российские оккупанты нанесли удар по дому в Запорожье
09:19
Силы специальных операций ВСУ показали, как отбили атаку армии РФ в районе Кременной
все новости
ВИДЕО
Машины ОБСЕ на КПВВ «Изварино». Фото: соцсети Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия
16 января, 13:34
Последствия удара по супермаркету в Донецке. Фото: соцсети В Донецке обстреляли Калининский район: Разрушен ТЦ, есть пострадавшие
16 января, 09:17
«Теперь дом везде». История украинской семьи, разделенная войной ► «Теперь дом везде». История украинской семьи, разделенная войной ►
15 января, 23:20

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама