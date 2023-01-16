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Автівки ОБСЄ вивезли з Ростова на Донбас. Мабуть, їх вкрала Росія

Оновлено
16 січня 2023, 13:34

Автівки ОБСЄ вивезли з Ростова на Донбас. Мабуть, їх вкрала Росія

Машини ОБСЄ на КПВВ «Ізварино». Фото: соцмережі Машини ОБСЄ на КПВВ «Ізварино». Фото: соцмережі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявила, що ні її представників, ні її автомобілів зараз немає на Донбасі. Про це йдеться в заяві організації

«ОБСЄ не має присутності на Донбасі. Якщо ви побачите на Донбасі будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються в цілях ОБСЄ», — йдеться у повідомленні.

15 січня на пункті пропуску біля окупованого Ізварино в Луганській області було помічено автовози, на які були завантажені машини з написом ОБСЄ. Колона рухалася з Росії у бік Луганська.

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко припустив, що РФ готує провокації з використанням цих автомобілів.

Проте машини могли просто вкрасти, щоб передати російським військовим на Донбасі.

Так, російський воєнкор-пропагандист Олександр Коц розповів, що у Ростові-на-Дону 12 січня перехожі стали свідками того, як за допомогою крана робітники переміщали позашляховики місії ОБСЄ з парковки біля залізничного вокзалу. За його словами, близько 50 позашляховиків пригнали в Ростов ще 1 березня 2022 року самі співробітники місії ОБСЄ. Вони залишили їх на парковці на проспекті Сіверса та залишили місто.

Коц вважає, що залишені джипи вирішили передати військовим на фронт.

Російський пропагандист Андрій Афанасьєв припустив, що позашляховики привезли на Донбас евакуаторами, тому що співробітники ОБСЄ забрали ключі від автомобілів.

«Але коли це зупиняло нашу людину? Думаю, скоро ми побачимо їх на донецьких вулицях із новими номерами», — наголосив він. Також Афанасьєв припустив, що машини «забрали за борги ОБСЄ».

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