Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой и угрозе новых ракетных ударов

16 января 2023, 15:42

Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой и угрозе новых ракетных ударов

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждали ситуацию на фронте. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале президента.

«Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию в Донецкой области и на Юге. Заслушали информацию о вероятных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия», - сообщил Зеленский.

Кроме этого, речь шла и о обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война Ставка

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:08
В РФ начали раздавать медали «за взятие Соледара»
13:34
Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия
09:17
В Донецке обстреляли Калининский район: Разрушен ТЦ, есть пострадавшие
22:49
Главные события в оккупации 15 января
19:28
«Прилеты» в магазин и здание администрации: Оккупанты сообщают о четверых погибших в Пологах
14:25
«ДНР» заявила о ранении женщин в Ясиноватой и в Донецке
10:08
«ЛНР»: В Лисичанске из-за артобстрела — двое раненых
23:42
Главные события в оккупации 13 января
23:40
Бои за Соледар: Куда российские силы могут пойти дальше ►
20:58
В Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационной администрации Бердянского района
20:31
В «ЛНР» заявили о ранении двух человек в Лисичанске в ходе обстрела
18:19
«ЛНР» обвинила сотрудника ОБСЕ, гражданина Великобритании, в «шпионаже»
18:18
В России назвали число украинских военных, которых «официально» преследуют
17:35
«ДНР» заявила об обстреле горловской исправительной колонии
14:54
Возле Мариуполя замерзло море
все новости
16:37
Донецкая ОВА опубликовала фото последствий обстрела армией РФ школы в Часов Яре
16:08
В РФ начали раздавать медали «за взятие Соледара»
15:42
Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой и угрозе новых ракетных ударов
15:07
ВСУ нанесли удары по складам боеприпасов армии РФ в Соледаре — боец ВСУ
14:53
Российские армия 134 раза обстреляла Соледар за сутки — ВСУ
14:44
Число погибших в результате ракетной атаки в Днепре выросло до 40 человек
13:58
Украина передала россиянам список тяжелораненых пленных из 800 человек
13:34
Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия
13:14
На этой неделе Украина получит €3 млрд от Европейского союза
12:38
Ахметов после продажи Мудрика в «Челси» заявил о выделении миллиарда гривен на помощь защитникам Мариуполя
12:07
За сутки из-за ударов РФ погибли 18 мирных жителей Украины и 34 ранены
11:49
Дефицит в украинской энергосистеме существенно вырос — «Укрэнерго»
11:21
Российские войска за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области
10:36
Ночью войска РФ продолжали стрелять в центре и на севере Донбасса
10:23
Армия РФ нанесла удар по детской больнице в Херсоне
все новости
ВИДЕО
Машины ОБСЕ на КПВВ «Изварино». Фото: соцсети Внедорожники ОБСЕ вывезли из Ростова на Донбасс. Видимо, их украла Россия
16 января, 13:34
Последствия удара по супермаркету в Донецке. Фото: соцсети В Донецке обстреляли Калининский район: Разрушен ТЦ, есть пострадавшие
16 января, 09:17
«Теперь дом везде». История украинской семьи, разделенная войной ► «Теперь дом везде». История украинской семьи, разделенная войной ►
15 января, 23:20

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама