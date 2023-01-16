Зеленский собрал Ставку: говорили о ситуации на передовой и угрозе новых ракетных ударов

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждали ситуацию на фронте. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале президента.



«Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию в Донецкой области и на Юге. Заслушали информацию о вероятных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия», - сообщил Зеленский.



Кроме этого, речь шла и о обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена.