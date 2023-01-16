Зеленський зібрав Ставку: говорили про ситуацію на передовій та загрозу нових ракетних ударів

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорювали ситуацію на фронті. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі президента.



«Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині та на Півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора найближчим часом. Не зважаємо на те, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тому розробляємо максимально ефективні заходи протидії», - повідомив Зеленський.



Крім цього, йшлося і про забезпечення ЗСУ боєприпасами та підготовку командирів тактичної ланки.