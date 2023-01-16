Эрдоган и Путин снова обсудили «зерновую сделку» и обмен пленными с Украиной

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



В частности, стороны обсудили инициативу Турции и с учетом переговоров омбудсменов Украины и РФ вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.



При этом Путин пожаловался турецкому президенту на то, что Украина не приняла предложения Кремля «прекратить огонь» 7 января.



Также Путин и Эрдоган рассмотрели ход реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России.

Сегодня украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщил, что Украина передала РФ список с именами 800 тяжелораненых украинских военнослужащих. Киев рассчитывает, что эти люди будут возвращены по гуманитарному коридору через Турцию без каких-либо дополнительных условий.