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Ердоган та Путін знову обговорили «зернову угоду» та обмін полоненими з Україною

16 січня 2023, 16:52

Ердоган та Путін знову обговорили «зернову угоду» та обмін полоненими з Україною

Російський президент Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію довкола України. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Зокрема, сторони обговорили ініціативу Туреччини та з урахуванням переговорів омбудсменів України та РФ питання щодо обміну полоненими, насамперед пораненими.

При цьому Путін поскаржився турецькому президентові, що Україна не прийняла пропозиції Кремля «припинити вогонь» 7 січня.

Також Путін та Ердоган розглянули хід реалізації стамбульських домовленостей про вивезення українського зерна з чорноморських портів та розблокування поставок продовольства та добрив із Росії.

Сьогодні український омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що Україна передала РФ список з іменами 800 тяжко поранених українських військовослужбовців. Київ розраховує, що ці люди будуть повернуті гуманітарним коридором через Туреччину без будь-яких додаткових умов.

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