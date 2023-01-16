Ердоган та Путін знову обговорили «зернову угоду» та обмін полоненими з Україною

Російський президент Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. У ході переговорів вони обговорили ситуацію довкола України. Про це повідомляє прес-служба Кремля.



Зокрема, сторони обговорили ініціативу Туреччини та з урахуванням переговорів омбудсменів України та РФ питання щодо обміну полоненими, насамперед пораненими.



При цьому Путін поскаржився турецькому президентові, що Україна не прийняла пропозиції Кремля «припинити вогонь» 7 січня.



Також Путін та Ердоган розглянули хід реалізації стамбульських домовленостей про вивезення українського зерна з чорноморських портів та розблокування поставок продовольства та добрив із Росії.

Сьогодні український омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що Україна передала РФ список з іменами 800 тяжко поранених українських військовослужбовців. Київ розраховує, що ці люди будуть повернуті гуманітарним коридором через Туреччину без будь-яких додаткових умов.