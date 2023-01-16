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В Раде собирают подписи за увольнение Арестовича из-за его заявлений об ударе по Днепру

16 января 2023, 20:11

В Раде собирают подписи за увольнение Арестовича из-за его заявлений об ударе по Днепру

В Верховной Раде начали сбор подписей за увольнение советника Офиса президента Алексея Арестовича, после его заявлений об ударе РФ по многоквартирному дому в Днепре. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, ОПУ должен сделать официальное заявление о том, что высказывания Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой.

«Также было направлено депутатское обращение к главе СБУ. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО — то, что отвечает критериям государственной измены», — сообщил он.

Советник Офиса президента Алексей Арестович вечером 14 января заявил, что летевшая над Днепром ракета якобы была сбита силами противовоздушной обороны и взорвалась при падении на подъезд многоэтажки. В Воздушных силах это опровергли.

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