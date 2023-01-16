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У Раді збирають підписи за звільнення Арестовича через його заяви про удар по Дніпру

16 січня 2023, 20:11

У Раді збирають підписи за звільнення Арестовича через його заяви про удар по Дніпру

У Верховній Раді розпочали збір підписів за звільнення радника Офісу президента Олексія Арестовича після його заяв про удар РФ по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ОПУ має зробити офіційну заяву про те, що висловлювання Арестовича на військову тематику не мають відношення до позиції Банкової.

Також було направлено депутатське звернення до голови СБУ. Тому що вигадки Арестовича про руйнування будинку у Дніпрі через наші ППО — те, що відповідає критеріям державної зради», — повідомив він.

Радник Офісу президента Олексій Арестович увечері 14 січня заявив, що ракета, що летіла над Дніпром, нібито була збита силами протиповітряної оборони і вибухнула під час падіння на під'їзд багатоповерхівки. У Повітряних силах це спростували.

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