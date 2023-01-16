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СМИ: Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнера» сбежал в Норвегию и попросил политическое убежище

16 января 2023, 21:12

СМИ: Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнера» сбежал в Норвегию и попросил политическое убежище

Власти Норвегии подтвердили, что россиянин Андрей Медведев, бывший командир из ЧВК «Вагнера», незаконно пересек границу и попросил там об убежище. Норвежский директорат по иммиграции (UDI) подтвердил эту информацию агентству Associated Press.

Дело Медведева было передано норвежской иммиграционной полиции, а россиянина перевели в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства. Полиция Норвегии отказалась комментировать этот случай.

Как сообщает норвежское информационное агентства NTB, Медведев скрывался по истечении четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года.

Российское издание «Медуза» пишет, что Медведев был командиром подразделения, в которое входил Евгений Нужин — наемник «Вагнера», чью казнь кувалдой зафиксировали на видео, появившемся в сети в ноябре.

Основатель проекта Gulagu. net Владимир Осечкин сообщил, что Медведев перешел границу с Норвегией в районе населенного пункта Никель Мурманской области.

Осечкин подчеркнул, что это впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений ЧВК «Вагнера», который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина.

По словам Осечкина, Медведев был свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Пригожина, которые те совершали в отношении тех, кто отказывался воевать против украинцев и хотел покинуть ряды «Вагнера». После ухода Медведева сам Пригожин и его служба безопасности пытались его задержать. Медведев опасался, что его могут казнить.

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