СМИ: Экс-командир подразделения ЧВК «Вагнера» сбежал в Норвегию и попросил политическое убежище

Власти Норвегии подтвердили, что россиянин Андрей Медведев, бывший командир из ЧВК «Вагнера», незаконно пересек границу и попросил там об убежище. Норвежский директорат по иммиграции (UDI) подтвердил эту информацию агентству Associated Press.



Дело Медведева было передано норвежской иммиграционной полиции, а россиянина перевели в Осло, где поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства. Полиция Норвегии отказалась комментировать этот случай.



Как сообщает норвежское информационное агентства NTB, Медведев скрывался по истечении четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года.



Российское издание «Медуза» пишет, что Медведев был командиром подразделения, в которое входил Евгений Нужин — наемник «Вагнера», чью казнь кувалдой зафиксировали на видео, появившемся в сети в ноябре.



Основатель проекта Gulagu. net Владимир Осечкин сообщил, что Медведев перешел границу с Норвегией в районе населенного пункта Никель Мурманской области.



Осечкин подчеркнул, что это впервые из РФ в Европу за все время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений ЧВК «Вагнера», который согласился давать показания и разоблачать олигарха и террориста Евгения Пригожина.



По словам Осечкина, Медведев был свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Пригожина, которые те совершали в отношении тех, кто отказывался воевать против украинцев и хотел покинуть ряды «Вагнера». После ухода Медведева сам Пригожин и его служба безопасности пытались его задержать. Медведев опасался, что его могут казнить.