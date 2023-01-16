ЗМІ: Екс-командир підрозділу ПВК «Вагнера» втік до Норвегії та попросив політичний притулок

Влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Мєдведєв, колишній командир із ПВК «Вагнера», незаконно перетнув кордон і попросив там про притулок. Норвезький директорат з імміграції (UDI) підтвердив цю інформацію агентству Associated Press.



Справу Мєдведєва було передано норвезькій імміграційній поліції, а росіянина перевели до Осло, де помістили до центру для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цей випадок.



Як повідомляє норвезьке інформаційне агентство NTB, Медведєв ховався після закінчення чотиримісячного контракту, підписаного 6 липня 2022 року.



Російське видання «Медуза» пише, що Мєдведєв був командиром підрозділу, до якого входив Євген Нужин - найманець «Вагнера», чию кару кувалдою зафіксували на відео, що з'явилося в мережі в листопаді.

Засновник проекту Gulagu. net Володимир Осєчкін повідомив, що Мєдведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області.

Осєчкін підкреслив, що це вперше з РФ до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів ПВК «Вагнера», який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста Євгена Пригожина.

За словами Осєчкіна, Мєдведєв був свідком багатьох страт і позасудових розправ з боку служби безпеки Пригожина, які робили стосовно тих, хто відмовлявся воювати проти українців і хотів залишити лави «Вагнера». Після відходу Медведєва сам Пригожин та його служба безпеки намагалися його затримати. Мєдведєв побоювався, що його можуть страчувати.