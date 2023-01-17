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Армия РФ за сутки убила двоих мирных жителей в Донецкой области

17 января 2023, 08:50

Армия РФ за сутки убила двоих мирных жителей в Донецкой области

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил были убиты двое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко уточнил, что двоих гражданских армия РФ убила в Бахмуте и Северном. Еще 1 человек в области получил ранения.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1309 мирных жителей. 2857 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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