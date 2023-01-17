Армія РФ за добу вбила двох мирних жителів у Донецькій області

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил було вбито двох мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Кириленко уточнив, що двох цивільних армія РФ вбила в Бахмуті та Сєверному. Ще 1 людина в області зазнала поранень.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1309 мирних жителів. 2857 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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