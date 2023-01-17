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Армия РФ обстреляла Донецкую область ракетами, «Градами», артиллерией и танками

17 января 2023, 11:26

Армия РФ обстреляла Донецкую область ракетами, «Градами», артиллерией и танками

Армия РФ обстреляла Донецкую область ракетами, «Градами», артиллерией и танками

Правоохранители задокументировали 36 ударов войск РФ по территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть убитые и раненые мирные жители.

Атаковали за минувшие сутки оккупанты 13 населенных пунктов региона. Обстреляны города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Камышевка, села Бердичи, Красногоровка, Веселое, Ягодное, Времовка, Карловка, Северное.

Армия РФ ударила по региону из ракетных систем, РСЗО «Град», артиллерии, танков.

Разрушены и повреждены 10 гражданских объектов Донецкой области за сутки – 4 жилых дома, школа, больница, завод, объект критической инфраструктуры, админздание, гараж.

Тремя ракетами оккупанты обстреляли Краматорск и Лиман.

«Два снаряда попали на территориб завода в Краматорске. Одна ракета попала в частный дом в Лимане. Информации о жертвах не поступало. Больше всего ударов – двадцать один – выдержала Авдеевка. Российские войска уничтожали населенный пункт из «Градов», артиллерии и танков. Разрушения получили больница и многоквартирный дом. По предварительной информации, люди не пострадали», - сообщили правоохранители, дополнив, что еще артиллерией оккупанты ударили по Бахмуту. Попали в нчеленном пункте в многоквартирный и частный дома, убили мирного жителя

В результате атак войск РФ, по данным полицейских, есть погибший в селе Северное и раненый в селе Ягодное.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 96 человек, с начала обязательной эвакуации – более 35 650 человек, среди них 5235 – дети, 2020 – люди с инвалидностью.

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