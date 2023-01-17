Армія РФ обстріляла Донецьку область ракетами, «Градами», артилерією та танками. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували 36 ударів військ РФ територією Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є вбиті та поранені мирні жителі.

Атакували за минулу добу окупанти 13 населених пунктів регіону. Обстріляно міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Комишівка, села Бердичі, Красногорівка, Веселе, Ягідне, Времівка, Карлівка, Сєверне.

Армія РФ вдарила по регіону з ракетних систем, РСЗВ «Град», артилерії, танків.

Зруйновано та пошкоджено 10 цивільних об'єктів Донецької області за добу – 4 житлові будинки, школа, лікарня, завод, об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля, гараж.

Трьома ракетами окупанти обстріляли Краматорськ і Лиман.



«Два снаряди влучили на території заводу у Краматорську. Одна ракета поцілила в приватний будинок у Лимані. Інформації щодо жертв не надходило. Найбільше ударів – двадцять один – витримала Авдіївка. Російські війська знищували населений пункт з «Градів», артилерії та танків. Руйнувань зазнали лікарня та багатоквартирний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали», - повідомили правоохоронці, доповнивши, що ще артилерією окупанти вдарили по Бахмуту. Вдарили у населеному пункті по багатоквартирному та приватному будинку, вбили мирного жителя.

Внаслідок атак військ РФ, за даними поліцейських, є загиблий у селі Сєверне та поранений у селі Ягідне.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 96 осіб, із початку обов'язкової евакуації – понад 35 650 осіб, серед них 5235 – діти, 2020 – люди з інвалідністю.

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