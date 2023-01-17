Поисковые работы на месте ракетного удара в Днепре завершены

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара в Днепре завершили в 13.00 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



Отмечается, что спасены 39 человек, из них 6 детей, травмированы — 79, из них 16 детей.



По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, спасательная операция длилась 69 часов.



«44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей. Младшему мальчику не было и года», — говорится в сообщении.



Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время не идентифицированы 15 тел из 44 погибших вследствие ракетного удара российских оккупантов по многоэтажному дому в Днепре, а 20 человек, из которых четверо - дети, остаются без вести пропавшими.



Он также рассказал, что пятеро детей остались сиротами.



«Над тремя опекунство оформляют родственники. Два ребенка пока находятся на попечении государства, поскольку у них нет близких, которые могли бы о них позаботиться», - сказал глава Нацполиции.



Клименко уточнил, что всего с заявлениями в полицию обратилось 487 потерпевших.

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате которого одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре. В результате удара полностью разрушено 72 квартиры, повреждено 236, также уничтожено 25 автомобилей.