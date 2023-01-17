Пошукові роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершено

Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару у Дніпрі завершили о 13.00 17 січня. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.



Зазначається, що врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, травмовано – 79, з них 16 дітей.



За інформацією голови Дніпропетровської ОВВ Валентина Резніченка, рятувальна операція тривала 69 годин.



«44 життя забрала російська ракета, яка потрапила до багатоповерхівки у Дніпрі. Серед загиблих – п'ятеро дітей. Молодшому хлопчику не було й року», - йдеться у повідомленні.



14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку в Дніпрі. Внаслідок удару повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено 236, також знищено 25 автомобілів.