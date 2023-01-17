Ракетный удар по многоэтажке в Днепре привел к гибели 45 человек. Шесть из них — дети

Днепр. Фото: ОВА

Ракетный удар российской армии по многоэтажке в Днепре привел к гибели 45 человек. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, среди погибших — шестеро детей.



Сегодня представители властей, спасатели, полицейские, волонтеры и жители города несут цветы к разбитому дому в память о жертвах удара.

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре. В результате удара полностью разрушены 72 квартиры, повреждены 236, также уничтожены 25 автомобилей. Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара в Днепре завершили в 13:00 17 января.



Смотрите также:



