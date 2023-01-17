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Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі призвів до загибелі 45 осіб. Шість із них — діти

17 січня 2023, 16:57

Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі призвів до загибелі 45 осіб. Шість із них — діти

Дніпро. Фото: ОВА Дніпро. Фото: ОВА

Ракетний удар російської армії по багатоповерхівці в Дніпрі призвів до загибелі 45 осіб. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, серед загиблих — шестеро дітей.

Сьогодні представники влади, рятувальники, поліцейські, волонтери та мешканці міста несуть квіти до зруйнованого будинку в пам'ять про жертв удару.

14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку в Дніпрі. Через удар повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено 236, також знищено 25 автомобілів. Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Дніпрі завершили о 13:00 17 січня.

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