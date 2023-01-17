Никаких компромиссов: Что обсуждали Залужный и Милли

Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно: Россия должна оставить все захваченные территории. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.



«Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны. Ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с Республикой Беларусь и строим надежный щит для защиты Украины с севера», — отметил Залужный.



Также он подчеркнул, что Силы обороны продолжают наступательные действия на Харьковском направлении.



«Враг активно атакует на рубежах Белогоровка — Соледар — Бахмут — Майорск и Авдеевка — Опытное — Водяное — Пески — Марьинка — Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам. На Херсонском направлении проводим стабилизационные действия и укрепляем рубежи обороны», — проинформировал Залужный.



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