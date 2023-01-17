Ніяких компромісів: Що обговорювали Залужний і Міллі

Українські військові не приймуть жодних переговорів, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна: Росія має залишити всі захоплені території. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з очільником Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.



«Поінформував свого американського колегу про оперативні обставини та першочергові потреби Сил оборони. Ситуація на фронті стабільна й контрольована. Ми уважно відстежуємо дії противника на кордоні з Республікою Білорусь і будуємо надійний щит для захисту України з півночі», — зазначив Залужний.



Також він наголосив, що Сили оборони продовжують наступальні дії на Харківському напрямку.



«Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка — Соледар — Бахмут — Майорськ та Авдіївка — Опитне — Водяне — Піски — Мар'їнка — Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів і боєздатним резервам. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони», — поінформував Залужний.



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