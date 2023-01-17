До миллиона гривен выплатят владельцам разрушенного жилья в Днепре — мэр

В Днепре людям, которые потеряли жилье из-за ракетного удара российских войск, возместят ущерб. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.



По его словам, возле разрушенного ракетой дома в жилмассиве Победа развернут дополнительный штаб, где пострадавшим будут помогать с восстановлением документов и оформлением заявок на получение денежной помощи. Сейчас такой работает также в администрации Соборного района (ежедневно с 08:00 и до 20:00. Телефон: 068-557-3419).



Филатов также отметил, что в горсовете Днепра есть программа по возмещению убытков тем людям, которые потеряли жилье в результате ракетных ударов. Максимальная сумма выплаты — миллион гривен.



«Нужно разобраться с документами. Потому что каждая семья, каждая квартира — это отдельная история. Есть предварительная договоренность с военной администрацией, что они также выделят дополнительные средства на возмещение. Думаю, мы объединим наши усилия в том числе и с бизнесом. Максимальную помощь, которую только возможно, мы предоставим людям», — сообщил Филатов.

14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре. В результате удара полностью разрушены 72 квартиры, повреждены 236, также уничтожены 25 автомобилей. Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара в Днепре завершили в 13:00 17 января.



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