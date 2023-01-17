До мільйона гривень виплатять власникам зруйнованого житла у Дніпрі — мер

У Дніпрі людям, які втратили житло через ракетний удар російських військ, відшкодують збитки. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.



За його словами, біля зруйнованого ракетою будинку в житловому масиві Перемога розгорнутий додатковий штаб, де постраждалим допомагатимуть із відновленням документів та оформленням заявок на отримання грошової допомоги. Наразі такий працює також в адміністрації Соборного району (щодня з 08:00 і до 20:00. Телефон: 068-557-3419).



Філатов також зазначив, що в міськраді Дніпра є програма з відшкодування збитків тим людям, які втратили житло через ракетні удари. Максимальна сума виплати — мільйон гривень.



«Потрібно розібратися з документами. Тому що кожна сім'я, кожна квартира — це окрема історія. Є попередня домовленість із військовою адміністрацією, що вони також виділять додаткові кошти на відшкодування. Думаю, ми об'єднаємо наші зусилля, зокрема, і з бізнесом. Максимальну допомогу, яку тільки можливо, ми надамо людям», — повідомив Філатов.

14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку в Дніпрі. Через удар повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено 236, також знищено 25 автомобілів. Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару в Дніпрі завершили о 13:00 17 січня.



Дивіться також: