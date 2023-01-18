В «ДНР» заявили, что вывезли из Соледара около 500 человек

Около 500 мирных жителей были вывезены из Соледара. Об этом сегодня заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



По его словам, часть «эвакуированных» находится в пункте временного размещения в Шахтерске, некоторые перенаправлены в регионы России.



Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 11 января, в Соледаре оставалось 559 человек, в том числе 15 детей.



Он напомнил, что до 5 января у людей еще была возможность эвакуироваться. Потом начались активные боевые действия.