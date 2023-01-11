Полтысячи мирных жителей Соледара не могут покинуть город из-за боев

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о ситуации в Соледаре Донецкой области. Он подчеркнул, что сейчас на линии фронта в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.



Он напомнил, что до 5 января у людей еще была возможность эвакуироваться. Потом начались активные боевые действия.



«В Соледаре на данный момент остаются 559 человек. … В том числе там остаются 15 детей», – сказал глава ОВА в эфире телеканала «Рада».



Сейчас с призывом вывезти оставшихся людей к власти обращаются их родственники, которые находятся за пределами города или Донецкой области, отметил Кириленко.



«Как только будет восстановлена возможность относительно безопасного заезда в Соледар с этими людьми будет проведена работа», – сказал Кириленко.



Он отметил, что до начала активных боев в город было завезено достаточно еды и гуманитарных вещей. Ранее в Соледаре работали 14 пунктов обогрева.

Основатель российской «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил о «полной зачистке» Соледара в Донецкой области.



Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что бои за Соледар продолжаются.