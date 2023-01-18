У «ДНР» заявили, що вивезли із Соледара близько 500 осіб

Близько 500 мирних жителів було вивезено із Соледара. Про це сьогодні заявив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



За його словами, частина «евакуйованих» знаходиться в пункті тимчасового розміщення у Шахтарську, деякі перенаправлені до регіонів Росії.



Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що станом на 11 січня у Соледарі залишалося 559 осіб, у тому числі 15 дітей.



Він нагадав, що до 5 січня люди ще мали можливість евакуюватися. Згодом почалися активні бойові дії.