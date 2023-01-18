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В МИД Украины заявили, что РФ придется выполнять мирную формулу

18 января 2023, 16:14

В МИД Украины заявили, что РФ придется выполнять мирную формулу

России придется выполнять мирную формулу Украины, нравится им это или нет. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, прокомментировав таким образом слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, которы заявил, что о выполнении украинского плана мира не может быть и речи.

«Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Москва категорически не заинтересована в мире. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, «перемирии на Рождество», ожидания «реальных» предложений Запада – лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине», - сказал Николаенко.

Хорошие новости, по его словам, в том, что партнеры Украины «уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИДе РФ».

Николаенко рассказал, что Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Президента Зеленского.

«Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу. Чтобы ускорить наступление этого момента, команда МИД во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работу над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой наших защитников и финансами», - написал представитель МИД Украины.

Ранее заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ, открывая заседание Военного комитета альянса, заявил, что российский президент Владимир Путин готовится к длительной войне против Украины.

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