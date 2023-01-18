У МЗС України заявили, що РФ доведеться виконувати мирну формулу

Росії доведеться виконувати мирну формулу України, подобається їм це чи ні. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, прокоментувавши таким чином слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що про виконання українського плану миру не може бути й мови.

«Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, «перемир’я на Різдво», очікування на «реальні» пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні», - сказав Ніколаєнко.



Хороші новини, за його словами, у тому, що партнери України «вже давно не звертають уваги на те, що говорять у МЗС РФ».



Ніколаєнко розповів, що Україна отримала широку міжнародну підтримку формули миру Президента Зеленського.



«Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому. Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу. Аби пришвидшити настання цього моменту, команда МЗС на чолі із Дмитром Кулебою продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами», - написав представник МЗС України.

Раніше заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане, відкриваючи засідання Військового комітету альянсу, заявив, що російський президент Володимир Путін готується до тривалої війни проти України.