«ЛНР»: Въезд в Лисичанск осуществляется только после проверки личных документов

Въезд в оккупированный Лисичанск осуществляется только при условии проверки личных документов. Об этом в эфире Первого канала заявил исполняющий обязанности главы оккупационной администрации Лисичанска Андрей Скорый.



Он объясняет такое нововведение прифронтовым расположением города и военным положением.



Скорый утверждает, что город не закрыт, только проводятся «определенные мероприятия» и опасается диверсионных групп.



Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупационные войска закрывают города области на въезд и выезд.