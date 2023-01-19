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«ЛНР»: Въезд в Лисичанск осуществляется только после проверки личных документов

19 января 2023, 11:03

«ЛНР»: Въезд в Лисичанск осуществляется только после проверки личных документов

Въезд в оккупированный Лисичанск осуществляется только при условии проверки личных документов. Об этом в эфире Первого канала заявил исполняющий обязанности главы оккупационной администрации Лисичанска Андрей Скорый.

Он объясняет такое нововведение прифронтовым расположением города и военным положением.

Скорый утверждает, что город не закрыт, только проводятся «определенные мероприятия» и опасается диверсионных групп.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупационные войска закрывают города области на въезд и выезд.

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