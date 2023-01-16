Российские оккупационные войска закрывают города Луганской области на въезд и выезд. Об этом 16 января сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, жители области, сотрудничающие с оккупационными властями, уезжают из населенных пунктов вблизи линии фронта в города, расположенные подальше.



Глава Луганской ОВА рассказал, что дома в окрестных населенных пунктах, в которых еще несколько недель назад массово находились российские военные, опустели, так как всех отправили на фронт. Сейчас в опустевшие дома заселяют новых военных.



Гайдай отметил, что украинское командование понимает планы российских военных и действует на опережение, а Вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Кременной и Сватово.

Российские оккупанты в Антраците вывезли женщин из роддома, чтобы переоборудовать его для своих раненых.



Оккупанты «закрыли» село Титаровка в Луганской области, репрессируют население и ищут в населенном пункте сотрудничающих с ВСУ.



На оккупированной части Луганщины партизаны взорвали ж/д полотно, по которому российские силы перевозили технику и личный состав.