«ЛНР»: В'їзд до Лисичанська здійснюється лише після перевірки особистих документів

В'їзд до окупованого Лисичанська здійснюється лише за умови перевірки особистих документів. Про це в ефірі Першого каналу заявив виконувач обов'язків голови окупаційної адміністрації Лисичанська Андрій Скорий.



Він пояснює таке нововведення прифронтовим розташуванням міста та військовим станом.



Скорий стверджує, що місто не закрите, тільки проводяться «певні заходи» та побоюється диверсійних груп.



Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупаційні війська закривають міста області на в'їзд та виїзд.