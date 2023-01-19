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На ВОТ Украины РФ планирует «национализировать» имущество украинцев — Минобороны

19 января 2023, 15:26

На ВОТ Украины РФ планирует «национализировать» имущество украинцев — Минобороны

Российские оккупанты продолжают преступные действия в отношении гражданского населения на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

«В частности, проводится инвентаризация движимого и недвижимого имущества частных предприятий с целью дальнейшей так называемой «национализации», — написала замминистра в Telegram.

Она отметила, что при этом оккупанты считают достаточным основанием для захвата предприятия несоответствие документов на право собственности новым образцам, оформленным по российскому законодательству.

Ранее в Reuters со ссылкой на слова чиновника из Белого дома сообщали, что хозяин ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин хочет контролировать шахты вблизи Бахмута Донецкой области, потому для российских оккупационных войск так важно взять именно этот украинский город.

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