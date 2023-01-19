На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони

Російські окупанти продовжують злочинні дії щодо цивільного населення на тимчасово окупованій території України. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Зокрема проводиться інвентаризація рухомого та нерухомого майна приватних підприємств з метою подальшої так званої «націоналізації», — написала заступник міністра в Telegram.

Вона зазначила, що при цьому окупанти вважають достатньою підставою для захоплення підприємства невідповідність документів на право власності новим зразкам, оформленим за російським законодавством.

Раніше в Reuters з посиланням на слова чиновника з Білого дому повідомляли, що господар ПВК «Вагнера» Євген Пригожин хоче контролювати шахти поблизу Бахмута Донецької області, тому для російських окупаційних військ так важливо взяти саме це українське місто.