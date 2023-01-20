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Директор ЦРУ тайно посетил Киев — The Washington Post

20 января 2023, 09:10

Директор ЦРУ тайно посетил Киев — The Washington Post

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсуждались наступательные планы России и поставки вооружения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Бернс прибыл в Украину, чтобы проинформировать Зеленского о своих ожиданиях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы.

По данным источников, Зеленский и представители украинской разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на продолжение помощи со стороны США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса. Бернс отметил «остроту момента» на поле боя. Вместе с тем он признал, что в какой-то момент получить помощь будет труднее.

После встречи с Бернсом «у Зеленского и его помощников сложилось впечатление, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, и 45 миллиардов долларов экстренного финансирования для Украины, принятых Конгрессом в декабре, хватит как минимум до июля или августа».

Также, по данным источников, сейчас Киев менее уверен в перспективе принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, как это было прошлой весной.

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Напомним, Бернс был в Украине во время ракетной атаки российских войск 15 ноября. Он провел встречу с Зеленским.

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