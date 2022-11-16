Директор ЦРУ был в Киеве во время вчерашней ракетной атаки армии РФ

Директор ЦРУ Уильям Бернс был в Украине во время ракетной атаки российских войск 15 ноября, а также он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на официального представителя США сообщает CNN.



Отмечается, что Киев Бернс посетил сразу же после встречи в Турции с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным, которая прошла в понедельник, 14 ноября. В Киеве директор ЦРУ находился в посольстве США во время массированных ракетных ударов РФ по стране.



Также CNN пишет, что Бернс вместе с президентом Украины и разведчиками «обсудил предупреждение США, которое он сделал главе российской СВР, не применять ядерное оружие, и подтвердил обязательство США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии».

«Шквал сообщений об этом по неофициальным каналам связи произошел менее чем через неделю после того, как РФ объявила о выводе войск из ключевого украинского города Херсон, и когда в Вашингтоне начались тихие дебаты, следует ли поощрять Киев к дипломатическому урегулированию войны. Это также связано с тем, что США все больше обеспокоены угрозой, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию в своей войне», – об этом идет речь в материале CNN.



Ранее директор ЦРУ и другие официальные лица США публично заявляли, что не видят доказательств того, что армия РФ активно готовится к применению ядерного оружия, но, по данным некоторых официальных лиц, знакомых с разведданными, пишет CNN, этот риск, возможно, «является самым высоким» с 24 февраля.

Вечером 15 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине в результате ракетной атаки повреждены пятнадцать объектов энергетической инфраструктуры в разных областях.