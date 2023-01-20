Директор ЦРУ таємно відвідав Київ — The Washington Post

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Київ наприкінці минулого тижня та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі обговорювали наступальні плани Росії та постачання озброєння. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.



Зазначається, що Бернс прибув в Україну, щоб поінформувати Зеленського про свої очікування щодо військових планів Росії на найближчі тижні та місяці.



За даними джерел, Зеленський і представники української розвідки обговорювали, як довго Україна може розраховувати на продовження допомоги з боку США й Заходу після того, як республіканці отримали більшість у Палаті представників Конгресу. Бернс відзначив «гостроту моменту» на полі бою. Водночас він визнав, що в якийсь момент отримати допомогу буде важче.



Після зустрічі з Бернсом «у Зеленського та його помічників склалося враження, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, і 45 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, ухвалених Конгресом у грудні, вистачить щонайменше до липня або серпня».



Також, за даними джерел, зараз Київ менш упевнений у перспективі ухвалення Конгресом ще одного багатомільярдного пакета додаткової допомоги, як це було минулої весни.

Нагадаємо, Бернс був в Україні під час ракетної атаки російських військ 15 листопада. Він провів зустріч із Зеленським.



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