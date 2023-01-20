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В ОБСЕ потребовали объяснений от РФ по поводу украденных автомобилей

20 января 2023, 09:06

В ОБСЕ потребовали объяснений от РФ по поводу украденных автомобилей

Присвоение РФ около 50 бронированных автомобилей наблюдателей ОБСЕ с целью использования их в войне против Украины неприемлемо, Кремль должен немедленно вернуть имущество организации, а также освободить захваченных членов миссии. Об этом идет речь в заявлении представителей Европейского Союза, оглашённом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«В последние 11 месяцев РФ атакует не только Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. С апреля 2022 года Россия незаконно удерживает трех сотрудников СММ ОБСЕ по сомнительным обвинениям. На минувших выходных мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных авто СММ с России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это неприемлемо», - отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что РФ должна немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных сотрудников ОБСЕ и вернуть имущество организации законному владельцу.

Также, постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш заявил, что РФ должна предоставить исчерпывающие объяснения по поводу захвата автомобилей СММ и их применения на оккупированных территориях востока Украины, назвав произошедшее кражей.

16 января на пункте пропуска возле оккупированного Изварино в Луганской области были замечены автовозы, на которые были загружены машины с надписью ОБСЕ. Колонна двигалась из России в сторону Луганска.

В ОБСЕ заявили, что ни ее представителей, ни ее автомобилей сейчас нет на Донбассе.

Российские пропагандисты считают, что машины могли просто украсть, чтобы передать российским военным на Донбассе.

17 января стало известно, что группировка «ЛНР» передаст украденные у ОБСЕ автомобили российским военным. В дальнейшем оккупанты намерены использовать и другое имущество миссии.

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