«ЛНР» собирается отдать украденные у ОБСЕ машины российским военным

Группировка «ЛНР» передаст украденные у ОБСЕ автомобили российским военным. Об этом заявил боевик «народной милиции» группировки «ЛНР» Андрей Марочко.



Бронированные машины будут использоваться в том числе при решении боевых задач на оккупированной территории Луганской области. В дальнейшем оккупанты намерены использовать и другое имущество миссии.



Отмечается, что часть машин изъята в рамках так называемого уголовного дела по подозрению в «шпионаже» в отношении сотрудников европейской миссии.



На прошлой неделе «МГБ ЛНР» открыло дело в отношении сотрудника ОБСЕ, гражданина Великобритании.



Ранее «суд» группировки приговорил жителя оккупированной Луганщины Максима Петрова, работавшего переводчиком в луганском офисе СММ ОБСЕ, к 13 годам лишения свободы за «госизмену».



16 января на пункте пропуска возле оккупированного Изварино в Луганской области были замечены автовозы, на которые были загружены машины с надписью ОБСЕ. Колонна двигалась из России в сторону Луганска.



В ОБСЕ заявили, что ни ее представителей, ни ее автомобилей сейчас нет на Донбассе.