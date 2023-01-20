В ОБСЄ хочуть пояснень від РФ щодо вкрадених автомобілів

Привласнення РФ близько 50 броньованих автомобілів спостерігачів ОБСЄ з метою використання їх у війні проти України є неприйнятним, Кремль має негайно повернути майно організації, а також звільнити захоплених членів місії. Про це йде мова в заяві представників Європейського Союзу, оголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє «Укрінформ».



«Протягом останніх 11 місяців рф атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. З квітня 2022 року росія незаконно утримує трьох співробітників СММ ОБСЄ за сумнівними звинуваченнями. На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це - неприйнятно», - наголошується у заяві.

У ЄС заявляють, що РФ має негайно звільнити всіх затриманих співробітників ОБСЄ та повернути майно організації законному власнику.



Також постійний представник Великобританії при ОБСЄ Ніл Буш заявив, що РФ має надати вичерпні пояснення щодо захоплення автомобілів СММ та їх застосування на окупованих територіях сходу України, назвавши це крадіжкою.

16 січня на пункті пропуску біля окупованого Ізварино на Луганщині було помічено автовози, на які були завантажені машини з написом ОБСЄ. Колона рухалася з Росії у бік Луганська.



В ОБСЄ заявили, що ні її представників, ні її автомобілів наразі немає на Донбасі.



Російські пропагандисти вважають, що машини могли просто вкрасти, щоби передати російським військовим на Донбасі.



17 січня стало відомо, що угруповання «ЛНР» передасть вкрадені в ОБСЄ автомобілі російським військовим. Надалі окупанти мають намір використати й інше майно місії.