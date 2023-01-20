В Украине выросло производство электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



«В то же время выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также ВИЭ. Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше прогнозируемого потребления», - рассказали в компании.

Отмечается, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть, а атака российских войск 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Кроме того в «Укрэнерго» сообщили, что вчера, 19 января, в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции, но линию оперативно удалось отремонтировать.

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