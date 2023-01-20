В Україні зросло виробництво електроенергії

Споживання електроенергії в Україні прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Про це повідомили в «Укренерго».



«Водночас зросло виробництво електроенергії через вихід з ремонту одного з блоків ТЕЦ, невеликого зростання генерації на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж ¾ прогнозованого споживання», - розповіли в компанії.

Зазначається, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу, а атака російських військ 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

Крім того, в «Укренерго» повідомили, що вчора, 19 січня, в результаті артобстрілу знову відключалася лінія електропередачі, що забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції, але лінію оперативно вдалося відремонтувати.

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