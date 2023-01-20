У Рамштайні не схвалили рішення про танки для України

У Рамштайні не було ухвалено рішення про постачання Україні танків. Про це заявив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за результатами восьмого засідання Контактної групи з оборони України в німецькому Рамштайні, передає «Укрінформ».



За словами німецького політика, є чимало союзників, хто висувають добрі аргументи «за» поставки та чимало тих, хто висуває виважені аргументи «проти». У ситуації війни треба зважити на всі, додав він.



При цьому він запевнив, що Німеччина не стоятиме на шляху партнерів.



Пісторіус, не виключив, що консенсус щодо танків Leopard буде досягнутий, але не став робити прогнози, коли це може статися.



«Я абсолютно впевнений, що рішення буде найближчим часом. Але я не знаю, яким воно буде», — сказав політик.



У будь-якому випадку, за його словами, треба готуватися, щоби в разі ухвалення позитивного рішення, бути в змозі відреагувати оперативно. Міністр запевнив, що дасть розпорядження чітко з’ясувати де, скільки та в якому стані є танків різного типу.



Водночас він не погодився з твердженням, що Німеччина сумнівається. Берлін, за його словами, «дуже обережно зважує всі «за» та «проти», адже треба бути обережними з огляду на можливі наслідки та зобов’язання перед власним населенням.



При цьому Пісторіус запевнив, що Німеччина не буде стояти на шляху партнерів, хоча, за його словами, питання дозволу від Берліна на такі поставки не обговорювалося на зустрічі. Він також додав, що не може давати жодних дозволів, адже це — завдання канцлера та інших міністерств.

Сьогодні на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. У засіданні взяли участь глави оборонних відомств близько 50 країн.



Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Рамштайні закликав партнерів України «діяти швидко» та надати танки.