В Украине снизился уровень производства электроэнергии, на Донетчине повреждены системы передачи

В Украине снизился уровень производства электроэнергии, поэтому дефицит остается существенным. Об этом сообщает «Укрэнерго».



«Потребление электроэнергии: на уровне вчерашнего дня. Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии... Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций», — отметили в компании.



Там добавили, что из-за уменьшения общего производства электроэнергии ко всем облэнерго доведены снижены лимиты потребления на сутки.



Также в прифронтовых районах Донецкой области есть повреждения в сетях оператора системы передачи.



Отмечается, что «Укрэнерго», производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками.