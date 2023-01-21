В Україні знизився рівень виробництва електроенергії, на Донеччині пошкоджено системи передачі

В Україні знизився рівень виробництва електроенергії, тому дефіцит залишається суттєвим. Про це повідомляє «Укренерго».



«Споживання електроенергії: на рівні вчорашнього дня. Виведено в аварійний ремонт один із блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії... Причина дефіциту: чеерз російські ракетні та дронові атаки пошкоджено електростанції (генерувальні потужності) та високовольтну мережу. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком енергоблокам теплових електростанцій», — зазначили в компанії.



Там додали, що через зменшення загального виробництва електроенергії до всіх обленерго доведено знижені ліміти споживання на добу.



Також у прифронтових районах Донецької області є пошкодження в мережах оператора системи передачі.



Зазначається, що «Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, що були уражені атаками.