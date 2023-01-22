Оборона Бахмута является стратегически обоснованной — ISW

Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией, несмотря на ее высокую цену для Украины. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).



«Хотя расходы, связанные с продолжением обороны Бахмута, значительны и, вероятно, включают альтернативные расходы, связанные с потенциальными контрнаступательными операциями в других местах, Украина заплатила бы значительно большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут», — сказано в сообщении.



Отмечается, что если бы российские войска взяли Бахмут относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности.



Украинские войска ранее использовали аналогичную модель истощения россиян, из-за чего их операции в определенных районах завершались после месяцев больших потерь личного состава и техники.



«В начале лета 2022 года российские войска в течение нескольких месяцев пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске. Россияне захватили Лисичанск только после организованного отхода украинских войск из этого района. Однако захват Лисичанска и административной границы Луганской области быстро оказался оперативно незначительным для российских сил, а конечным результатом украинской обороны этого региона стало вынужденное завершение российского наступления на Луганщине, что привело к общей стагнации российских наступательных операций на Донбассе летом и осенью 2022 года», — сказано в отчете ISW.



Аналитики считают, что украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату, отметив, что российские силы перебрасывают в этот район живую силу и технику с мая 2022 года и пока не достигли каких-либо оперативно значимых успехов, которые бы серьезно угрожали украинской обороне этого района. Украинские силы эффективно сдерживают российские войска и технику в районе Бахмута, тем самым ограничивая способность оккупантов вести наступательные действия на других направлениях.