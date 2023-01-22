Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою — ISW

Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією, незважаючи на її високу ціну для України. Таку думку озвучив Інститут вивчення війни (ISW).



«Хоча витрати, пов'язані з продовженням оборони Бахмута, значні і, ймовірно, включають альтернативні витрати, пов'язані з потенційними контрнаступними операціями в інших місцях, Україна заплатила б значно більшу ціну, якби дозволила російським військам легко взяти Бахмут», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що якби російські війська взяли Бахмут відносно швидко і легко, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій, які б змусили Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості.



Українські війська раніше використали аналогічну модель виснаження росіян, через що їхні операції у певних районах завершувалися після місяців великих втрат особового складу та техніки.



«На початку літа 2022 року російські війська протягом кількох місяців намагалися прорвати ефективну українську оборону у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Росіяни захопили Лисичанськ лише після організованого відходу українських військ із цього району. Однак захоплення Лисичанська та адміністративного кордону Луганської області швидко виявилося оперативно незначним для російських сил, а кінцевим результатом української оборони цього регіону стало вимушене завершення російського наступу на Луганщині, що призвело до загальної стагнації російських наступальних операцій на Донбасі влітку та восени 2022 року», — сказано у звіті ISW.



Аналітики вважають, що українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме аналогічному результату, зазначивши, що російські сили перекидають у цей район живу силу та техніку з травня 2022 року і поки не досягли якихось оперативно значущих успіхів, які б серйозно загрожували українській обороні. району. Українські сили ефективно стримують російські війська та техніку в районі Бахмута, тим самим обмежуючи здатність окупантів вести наступальні дії на інших напрямках.