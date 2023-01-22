Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою — ISW

22 січня 2023, 09:26

Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою — ISW

Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією, незважаючи на її високу ціну для України. Таку думку озвучив Інститут вивчення війни (ISW).

«Хоча витрати, пов'язані з продовженням оборони Бахмута, значні і, ймовірно, включають альтернативні витрати, пов'язані з потенційними контрнаступними операціями в інших місцях, Україна заплатила б значно більшу ціну, якби дозволила російським військам легко взяти Бахмут», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що якби російські війська взяли Бахмут відносно швидко і легко, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій, які б змусили Україну будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості.

Українські війська раніше використали аналогічну модель виснаження росіян, через що їхні операції у певних районах завершувалися після місяців великих втрат особового складу та техніки.

«На початку літа 2022 року російські війська протягом кількох місяців намагалися прорвати ефективну українську оборону у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Росіяни захопили Лисичанськ лише після організованого відходу українських військ із цього району. Однак захоплення Лисичанська та адміністративного кордону Луганської області швидко виявилося оперативно незначним для російських сил, а кінцевим результатом української оборони цього регіону стало вимушене завершення російського наступу на Луганщині, що призвело до загальної стагнації російських наступальних операцій на Донбасі влітку та восени 2022 року», — сказано у звіті ISW.

Аналітики вважають, що українська оборона Бахмута, ймовірно, сприятиме аналогічному результату, зазначивши, що російські сили перекидають у цей район живу силу та техніку з травня 2022 року і поки не досягли якихось оперативно значущих успіхів, які б серйозно загрожували українській обороні. району. Українські сили ефективно стримують російські війська та техніку в районі Бахмута, тим самим обмежуючи здатність окупантів вести наступальні дії на інших напрямках.

Ще за темою

Місця
Бахмут
Події
Війна оборона
Інше
ISW

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головні події в окупації 21 січня
22:05
Чи можливе закінчення війни у 2023 році: аналіз
17:23
У Донецьку загинув чоловік, його тіло лежить на вулиці
13:53
Що кажуть жителі Донецька про війну та на що чекають у 2023 році ►
10:15
«ДНР» заявила про поранення п'ятьох чоловіків у Донецьку та Горлівці
23:56
Головні події в окупації 20 січня
19:14
Поранено російську журналістку, яка вирушила до Донецької області з бойовиками «Вагнера»
10:59
Окупанти змінили тактику переміщення техніки у районі Маріуполя
09:08
В ОБСЄ хочуть пояснень від РФ щодо вкрадених автомобілів
08:42
«ДНР» заявила про загибель двох цивільних у Волновасі
23:43
Головні події в окупації 19 січня
18:30
«Зеки Пригожина»: У Росії роблять героїв із найманців «ЧВК Вагнера» ►
16:18
«ДНР»: Пушилін призначив нового «міністра юстиції»
15:25
На ТОТ України РФ планує «націоналізувати» майно українців — Міноборони
12:06
Пригожин знайшов «шпигунів-диверсантів» у морзі Луганська
Всі новини
13:06
ЗСУ завдали удару по VIP-шпиталю кадировців на Луганщині
12:47
Звільнення Кремінної відкриє шлях до Сєвєродонецька — Гайдай
11:49
Матеріали про закупівлю продовольства для ЗСУ використовуються для маніпуляцій — Міноборони
11:08
Російські війська обстріляли міста Донецької області
09:42
600 російських загарбників ліквідовано за добу
09:26
Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою — ISW
08:56
ЗСУ відбили атаки біля 10 населених пунктів Донбасу — Генштаб
08:30
Жителі Бахмута постраждали від обстрілу
23:00
Головні події в окупації 21 січня
22:56
На Дніпропетровщині під обстріл потрапило підприємство
22:24
Підозрюють у розкраданні: НАБУ затримало заступника міністра Лозинського
22:05
Чи можливе закінчення війни у 2023 році: аналіз
22:00
Бої за Бахмут: У місті залишаються дев'ять тисяч людей
20:58
Працювали з «ДНР»: Групу з п'яти осіб підозрюють у викраденні людей у Краматорську
20:25
У Херсонській області на міні підірвався електрик, йому відірвало стопу
Всі новини
ВІДЕО
Чи можливе закінчення війни у 2023 році: аналіз Чи можливе закінчення війни у 2023 році: аналіз
21 січня, 22:05
Бої за Бахмут: У місті залишаються дев'ять тисяч людей Бої за Бахмут: У місті залишаються дев'ять тисяч людей
21 січня, 22:00
Що кажуть жителі Донецька про війну та на що чекають у 2023 році ► Що кажуть жителі Донецька про війну та на що чекають у 2023 році ►
21 січня, 13:53

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама