Кабмин уволил Лозинского и решил проверить все проекты Минрегиона

Кабинет Министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Курбаков.



Отмечается, что сотрудники НАБУ и САП 21 января разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Он был задержан при получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов США. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров по закупке оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года.



Курбаков рассказал, что в конце декабря начался до сих пор продолжается процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и базы Мининфраструктуры.



«При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой», — заявил он.



«Я поручил команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи», — добавил чиновник.