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Кабмін звільнив Лозінського і вирішив перевірити усі проекти Мінрегіону

22 січня 2023, 14:56

Кабмін звільнив Лозінського і вирішив перевірити усі проекти Мінрегіону

Кабінет міністрів звільнив Василя Лозінського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олександр Курбаков.

Зазначається, що співробітники НАБУ та САП 21 січня викрили та припинили діяльність організованого злочинного угруповання з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його було затримано при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 400 тисяч доларів США. Ці кошти він отримав за сприяння у укладанні договорів із закупівлі обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.

Курбаков розповів, що наприкінці грудня розпочався досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об'єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та бази Мінінфраструктури.

«При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але очевидно, що не такий», — заявив він.

«Я доручив команді міністерства розпочати перевірку всіх чинних проектів Мінрегону, у тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проектів технічної допомоги», — додав чиновник.

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