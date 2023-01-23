В ОП заявляют о необходимости сотен танков для ВСУ

Украине нужны танки – не 10-20, а несколько сотен единиц техники такого типа. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он заявил, что цель Украины - выход на границы 1991 года и наказание РФ за преступления.

«Общая цель демократии в борьбе с автократией – обеспечение стабильного развития и понятный мировой порядок. Без победы Украины не будет ничего из этого. Поэтому именно сегодня каждый способный воевать танк должен быть на нашем фронте. Это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства по болотам», - написал Ермак.

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