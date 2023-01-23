Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

В ОП заявляют о необходимости сотен танков для ВСУ

23 января 2023, 13:27

В ОП заявляют о необходимости сотен танков для ВСУ

Украине нужны танки – не 10-20, а несколько сотен единиц техники такого типа. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он заявил, что цель Украины - выход на границы 1991 года и наказание РФ за преступления.

«Общая цель демократии в борьбе с автократией – обеспечение стабильного развития и понятный мировой порядок. Без победы Украины не будет ничего из этого. Поэтому именно сегодня каждый способный воевать танк должен быть на нашем фронте. Это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства по болотам», - написал Ермак.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Еще по теме

Организации
Офис президента
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:48
«ЛНР»: В Кременной в ходе обстрела погиб ребенок, четыре человека ранены
14:17
Минобороны РФ заявило о захвате села Краснополевка под Соледаром
14:13
Из-за обстрела в Донецке пострадали четверо людей — оккупационные «власти»
12:25
В Луганской ОВА рассказали о ситуации с ценами на продукты в оккупации
09:56
Путин создал в захваченном Донецке управление ФСБ
09:17
Потери оккупантов от взрыва в Кадиевке насчитывают не один десяток людей — Гайдай
23:00
Главные события в оккупации 22 января
18:55
«ДНР» заявила о сбитии ракеты «Точка-У» над Иловайском
23:00
Главные события в оккупации 21 января
22:05
Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ►
17:23
В Донецке погиб мужчина, его тело лежит на улице
13:53
Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ►
10:15
«ДНР» заявила о ранении пятерых мужчин в Донецке и Горловке
23:56
Главные события в оккупации 20 января
10:59
Оккупанты изменили тактику перемещения техники в районе Мариуполя
все новости
15:55
СМИ: Несколько нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно избавят мандатов
15:50
Армия РФ ударила ракетами по Краматорску
15:30
Резников опроверг информацию о закупке продовольствия для ВСУ по завышенным ценам
15:15
Жителя Славянска приговорили к 8 годам лишения свободы за работу на оккупантов
14:48
«ЛНР»: В Кременной в ходе обстрела погиб ребенок, четыре человека ранены
14:31
В ГУР не видят признаков подготовки наступления на Киев
14:17
Минобороны РФ заявило о захвате села Краснополевка под Соледаром
14:13
Из-за обстрела в Донецке пострадали четверо людей — оккупационные «власти»
14:00
В войне против Украины погибли или получили ранения почти 180 тысяч российских солдат — начальник Генштаба Норвегии
13:27
В ОП заявляют о необходимости сотен танков для ВСУ
13:13
«Укрэнерго»: Дефицит электричества вырос, в пяти областях аварийные отключения
12:25
В Луганской ОВА рассказали о ситуации с ценами на продукты в оккупации
12:11
ВСУ заявили об уничтожении катера при попытке высадки российской ДРГ вблизи Херсона
12:03
В Кабмине готовят увольнения, пишет УП
11:16
Армия РФ атаковала за сутки 9 населенных пунктов Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ► Возможно ли окончание войны в 2023 году: анализ ►
21 января, 22:05
Бои за Бахмут: В городе остаются девять тысяч человек Бои за Бахмут: В городе остаются девять тысяч человек
21 января, 22:00
Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ► Что говорят жители Донецка о войне и чего ждут в 2023 ►
21 января, 13:53

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама