В ОП заявляють про необхідність сотень танків для ЗСУ

Україні потрібні танки – не 10-20, а кількасот одиниць техніки такого типу. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він заявив, що мета України - вихід на кордони 1991 року та покарання РФ за злочини.

«Спільна мета демократії у боротьбі з автократією - забезпечення стабільного розвитку і зрозумілий світовий порядок. Без перемоги України не буде нічого з цього. Тому саме сьогодні кожен танк, що здатен воювати, має бути на нашому фронті. Бо це не тільки український фронт. Це фронт цивілізації проти відсталості і варварства з боліт», - написав Єрмак.

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